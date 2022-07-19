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Польские САУ KRAB уже работают на передовой: в Генштабе показали видео

Фото: польские САУ KRAB (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Переданные Польшей самоходные артиллерийские установки KRAB уже помогают ВСУ уничтожать российских кафиров на востоке Украины. Наши воины назвали гаубицы оружием победы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

"Самая мощная на вооружении польской армии самоходная артиллерийская гаубица KRAB уже работает на востоке Украины", - указали военные.

В то же время в Генштабе обнародовали видео работы польских KRAB. Отмечается, что 155-миллиметровая гаубица весит около 50 тонн, имеет усиленный ствол с клиновым замком. Время перехода из производного в боевое положение составляет 30 секунд. Экипаж боевой машины - пять человек.

Напомним, в конце мая стало известно, что Польша отправила в Украину 18 гаубиц KRAB. Со временем стороны договорились о поставках еще около 60 САУ.

К слову, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный ранее уже показывал, как польские самоходные артиллерийские установки работают по российским оккупантам.

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ПольшаГенштаб ВСУОружие в УкраинеВойна России против Украины