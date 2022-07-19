Польські САУ KRAB уже працюють на передовій: у Генштабі показали відео

Передані Польщею самохідні артилерійські установки KRAB уже допомогають ЗСУ знищувати російських окупантів на сході України. Наші воїни назвали гаубиці зброєю перемоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.