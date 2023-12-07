Польские СМИ назвали состав нового правительства Туска

В новое правительство Польши во главе с Дональдом Туском войдут 19 глав министерств и как минимум четыре министра-члена Кабмина. Новый премьер будет утвержден в Сейме 12 декабря.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tvn24.
По информации канала, 8 декабря будущий премьер хочет впервые неформально встретиться со всеми кандидатами в министры своего кабинета.
На следующей неделе в понедельник, 11 декабря, в Сейме пройдет голосование по вотуму доверия правительству Тадеуша Моравецкого, после чего Гражданская коалиция, "Третий путь" и "Левые" выдвинут кандидатуру Дональда Туска на пост премьера.
Во вторник, 12 декабря, Туск официально представит состав Кабинета министров. В 15:00 депутаты проголосуют за утверждение состава нового правительства Туска.
На выходных Туск проведет консультаций перед саммитом в Брюсселе, на который, если все пойдет по плану, Туск полетит 14 декабря.
По неофициальной информации ТВН "Факты", таков состав будущего правительства Дональда Туска:
Парламентские выборы в Польше прошли 15 октября. По их результатам определились 460 членов Сейма.
По итогам выборов оппозиция получила большинство: "Гражданская платформа" под руководством бывшего президента Европейского совета Дональда Туска, альянс "Третий путь" и Левая партия. В ноябре проевропейские партии Польши достигли соглашения о коалиции.