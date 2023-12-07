Польские СМИ назвали состав нового правительства Туска

По информации канала, 8 декабря будущий премьер хочет впервые неформально встретиться со всеми кандидатами в министры своего кабинета.

На следующей неделе в понедельник, 11 декабря, в Сейме пройдет голосование по вотуму доверия правительству Тадеуша Моравецкого, после чего Гражданская коалиция, "Третий путь" и "Левые" выдвинут кандидатуру Дональда Туска на пост премьера.

Во вторник, 12 декабря, Туск официально представит состав Кабинета министров. В 15:00 депутаты проголосуют за утверждение состава нового правительства Туска.

На выходных Туск проведет консультаций перед саммитом в Брюсселе, на который, если все пойдет по плану, Туск полетит 14 декабря.

Состав нового правительства

По неофициальной информации ТВН "Факты", таков состав будущего правительства Дональда Туска:

Дональд Туск - премьер-министр

Владислав Косиняк-Камыш - заместитель премьер-министра, министр национальной обороны

Кшиштоф Гавковский - вице-премьер, министр цифровизации

Адам Боднар - министр юстиции

Радослав Сикорский - министр иностранных дел

Адам Шлапка - министр по делам Европейского Союза

Марцин Кервинский - министр внутренних дел и администрации

Томаш Семоняк - координатор спецслужб

Бартломей Сенкевич - министр культуры и национального наследия

Анджей Доманьский - министр финансов

Борис Будка - министр госимущества

Славомир Нитрас - министр спорта и туризма

Барбара Новака - министр образования

Изабела Лещина - министр здравоохранения

Дариуш Климчак - министр инфраструктуры

Кшиштоф Гетман - министр развития и технологий

Чеслав Секерский - министр сельского хозяйства и развития села

Паулина Хенниг-Клоска - министр климата и окружающей среды

Катажина Пелчиньска-Наленч - министр финансов и региональной политики

Агнешка Дземянович-Бонк - министр семьи и социальной политики

Дариуш Вечорек - министр науки и высшего образования

Мажена Окла-Древнович, министр-член Кабинета министров, министр высшей политики

Катажина Котула, министр-член Кабинета министров, министр по вопросам равноправия

Агнешка Бучиньска, министр-член Кабинета министров, министр по делам гражданского общества

Ян Грабец, министр-член Кабинета министров, руководитель канцелярии премьер-министра

Мацей Берек, секретарь Кабинета министров, президент правительственного законодательного центра

Выборы в Польше

Парламентские выборы в Польше прошли 15 октября. По их результатам определились 460 членов Сейма.

По итогам выборов оппозиция получила большинство: "Гражданская платформа" под руководством бывшего президента Европейского совета Дональда Туска, альянс "Третий путь" и Левая партия. В ноябре проевропейские партии Польши достигли соглашения о коалиции.