Польські ЗМІ назвали склад нового уряду Туска

До нового уряду Польщі на чолі з Дональдом Туском увійдуть 19 глав міністерств і як мінімум чотири міністри-члени Кабміну. Новий прем'єр буде затверджено у Сеймі 12 грудня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tvn24.
За інформацією каналу, 8 грудня майбутній прем'єр хоче вперше неформально зустрітися з усіма кандидатами до міністрів свого кабінету.
Наступного тижня у понеділок, 11 грудня, у Сеймі пройде голосування щодо вотуму довіри уряду Тадеуша Моравецького, після чого Громадянська коаліція, "Третій шлях" та "Ліві" висунуть кандидатуру Дональда Туска на посаду прем'єра.
У вівторок, 12 грудня, Туск офіційно представить склад Кабінету Міністрів. О 15.00 депутати проголосують за затвердження складу нового уряду Туска.
На вихідних Туск проведе консультації перед самітом у Брюсселі, на який, якщо все піде за планом, Туск полетить 14 грудня.
За неофіційною інформацією ТВН "Факти", такий склад майбутнього уряду Дональда Туска:
Парламентські вибори у Польщі відбулися 15 жовтня . За їхніми результатами визначились 460 членів Сейму.
За підсумками виборів опозиція отримала більшість : "Громадянська платформа" під керівництвом колишнього президента Європейської ради Дональда Туска, альянс "Третій шлях" та Ліва партія. У листопаді проєвропейські партії Польщі дійшли згоди про коаліцію.