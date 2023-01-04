Польские военные получат более 100 танков Abrams, - глава Минобороны

Польша утвердила контракт на 116 американских танков Abrams. Их поставят в страну в течении 2 лет.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF24 , об этом заявил глава Минобороны Польши Мариуш Блащак.

"Мы укрепляем бронированный кулак польской армии, мы укрепляем польские вооруженные силы для эффективного сдерживания агрессора. Одним из элементов укрепления является именно оснащение польской армии техникой, которая является лучшим аргументом во всей нашей политике сдерживания - а такой техникой являются танки Abrams", - заявил министр, подписав контракт.

По его словам, планируется, что танки будут направлены на базу Варшавской танковой бригады в Весоле. Поставки техники завершатся в конце 2024 года.

Также Блащак отметил, что польские военные уже обучаются управлению танков на полигоне в Бедруско.