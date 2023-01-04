ua ru
Ср, 04 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Польські військові отримають понад 100 танків Abrams, - голова Міноборони

Новость на русском →
Середа 04 січня 2023 17:20
Польські військові отримають понад 100 танків Abrams, - голова Міноборони Ілюстративне фото: польські військові отримають понад 100 танків Abrams (flickr by Brett Shillabeer)
Автор: Іван Носальський

Польща затвердила контракт на 116 танків Abrams. Їх поставлять до країни протягом 2 років.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF24, про це заявив голова Міноборони Польщі Маріуш Блащак.

"Ми зміцнюємо броньований кулак польської армії, ми зміцнюємо польські збройні сили для ефективного стримування агресора. Одним із елементів зміцнення є саме оснащення польської армії технікою, яка є найкращим аргументом у всій нашій політиці стримування - а такою технікою є танки Abrams", - заявив міністр, підписавши контракт.

За його словами, планується, що танки будуть направлені на базу Варшавської танкової бригади у Весолі. Постачання техніки завершаться в кінці 2024 року.

Також Блащак зазначив, що польські військові вже навчаються управлінню танків на полігоні у Бедруску.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у грудні Німеччина почала готуватися до передачі Польщі систем ППО Patriot, які планується розмістити біля польсько-українського кордону.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Польща Минобороны Польши
NEWS
Буданов прогнозує великий контрнаступ ЗСУ в березні: бої будуть найспекотнішими
Буданов прогнозує великий контрнаступ ЗСУ в березні: бої будуть найспекотнішими
DAILY
Вадим Скібіцький, ГУР: Росія уже пройшла стратегічний резерв з усіх видів ракет
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Вадим Скібіцький, ГУР: Росія уже пройшла стратегічний резерв з усіх видів ракет