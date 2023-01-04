Польські військові отримають понад 100 танків Abrams, - голова Міноборони

Польща затвердила контракт на 116 танків Abrams. Їх поставлять до країни протягом 2 років.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF24 , про це заявив голова Міноборони Польщі Маріуш Блащак.

"Ми зміцнюємо броньований кулак польської армії, ми зміцнюємо польські збройні сили для ефективного стримування агресора. Одним із елементів зміцнення є саме оснащення польської армії технікою, яка є найкращим аргументом у всій нашій політиці стримування - а такою технікою є танки Abrams", - заявив міністр, підписавши контракт.

За його словами, планується, що танки будуть направлені на базу Варшавської танкової бригади у Весолі. Постачання техніки завершаться в кінці 2024 року.

Також Блащак зазначив, що польські військові вже навчаються управлінню танків на полігоні у Бедруску.