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Германия на следующей неделе начнет подготовку к передаче Польше ПВО Patriot, - СМИ

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Воскресенье 11 декабря 2022 18:10
Германия на следующей неделе начнет подготовку к передаче Польше ПВО Patriot, - СМИ Фото: ПВО Patriot (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Уже со вторника, 13 декабря, Германия приступит к подготовке к передаче Польше ПВО Patriot. В страну отправится разведывательная группа для определения подходящих позиций для размещения.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на MSN.

Информацию о начале подготовки подтвердили источники в сфере безопасности Германии.

Отмечается, что после определения подходящих позиций для размещения систем ПВО в стране планируется развернуть три воинских части.

Целью размещения ПВО является защита критической инфраструктуры на восточном фланге НАТО. Решение по этому поводу было принято в результате падения ракеты на территории Польши во время массированного российского обстрела по Украине.

Сначала Польша выступала за то, чтобы вооружение передали Украине, несмотря на то, что ПВО является частью интегрированной системы НАТО.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что министры обороны Польши и Германии возобновили переговоры по размещению ракет Patriot на территории Польши. Ранее Варшава предложила разместить их на территории Западной Украины, но Германия отказалась.

Тем временем Немецкая компания планирует изготовить для Украины две единицы ПВО Skynex.

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