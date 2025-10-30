ua en ru
Польские истребители перехватили российский разведчик над Балтикой второй раз за два дня

Четверг 30 октября 2025 14:30
Польские истребители перехватили российский разведчик над Балтикой второй раз за два дня Фото: Польша перехватила российский самолет-разведчик над Балтикой второй раз за два дня (facebook.com/UkrainianLandForces)
Автор: Константин Широкун

Польские истребители МиГ-29 перехватили российский разведывательный самолет над Балтийским морем. Это уже второй подобный случай за два последних дня.

Об этом заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, сообщает РБК-Украина со ссылкой на TVN24.

"Сегодня МиГ-29 перехватили российский разведывательный самолет над Балтийским морем, как и вчера", - заявил Косиняк-Камыш.

По его словам, ключевая угроза идет с востока, угроза идет из Российской Федерации. Существует давление на польско-белорусскую границу, где ежедневно осуществляются попытки незаконного пересечения границы. Там размещено пять тысяч солдат, которые ежедневно участвуют в операциях, и оттуда нарушается польское воздушное пространство.

Что известно об Ил-20

Ил-20 - это советский самолет, созданный на базе Ил-18, который используется для радиоэлектронной разведки и ведения радиоэлектронной борьбы. Машина оснащена радаром бокового обзора, инфракрасным сканером и различными датчиками для сбора информации.

Этот самолет стал первым в СССР, который сочетал в себе комплекс различных средств воздушной разведки, работавших по разным принципам получения данных. Его производство продолжалось с 1968 до 1976 года, а сейчас он находится на вооружении Воздушно-космических сил Российской Федерации.

Что предшествовало

Напомним, ранее сообщалось, что польские истребители перехватили российский самолет Ил-20, который выполнял разведку в международном воздушном пространстве над Балтийским морем.

Отмечалось, что российский самолет Ил-20 выполнял разведывательную миссию в международном воздушном пространстве без поданного плана полета и с выключенным транспондером. При этом самолет не нарушил польского воздушного пространства.

