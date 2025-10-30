ua en ru
Чт, 30 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Польські винищувачі перехопили російський літак-розвідник над Балтикою вдруге за два дні

Четвер 30 жовтня 2025 14:30
UA EN RU
Польські винищувачі перехопили російський літак-розвідник над Балтикою вдруге за два дні Фото: Польща перехопила російський літак-розвідник над Балтикою вдруге за два дні (facebook.com/UkrainianLandForces)
Автор: Константин Широкун

Польські винищувачі МіГ-29 перехопили російський розвідувальний літак над Балтійським морем. Це вже другий подібний випадок за два останніх дні.

Про це заявив міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, повідомляє РБК-Україна з посиланням на TVN24.

"Сьогодні МіГ-29 перехопили російський розвідувальний літак над Балтійським морем, як і вчора", – заявив Косіняк-Камиш.

За його словами, ключова загроза йде зі сходу, загроза йде з Російської Федерації. Існує тиск на польсько-білоруський кордон, де щодня здійснюються спроби незаконного перетину кордону. Там розміщено п'ять тисяч солдатів, які щодня беруть участь у операціях, і звідти порушується польський повітряний простір.

Що відомо про Іл-20

Іл-20 – це радянський літак, створений на базі Іл-18, який використовується для радіоелектронної розвідки та ведення радіоелектронної боротьби. Машина оснащена радаром бічного огляду, інфрачервоним сканером та різноманітними датчиками для збору інформації.

Цей літак став першим у СРСР, який поєднував у собі комплекс різних засобів повітряної розвідки, що працювали за різними принципами отримання даних. Його виробництво тривало з 1968 до 1976 року, а нині він перебуває на озброєнні Повітряно-космічних сил Російської Федерації.

Що передувало

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що польські винищувачі перехопили російський літак Іл-20, який виконував розвідку в міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем.

Зазначалось, що російський літак Іл-20 виконував розвідувальну місію в міжнародному повітряному просторі без поданого плану польоту та з вимкненим транспондером. При цьому літак не порушив польського повітряного простору.

Читайте РБК-Україна в Google News
Польща Балтійське море Російська Федерація
Новини
Удари по ТЕС, Ладижин без тепла, світло вимикали по всій Україні: наслідки атаки РФ
Удари по ТЕС, Ладижин без тепла, світло вимикали по всій Україні: наслідки атаки РФ
Аналітика
Війна за ШІ. Як США та Китай ведуть технологічну гонку — і чи є місце Україні
Роман Коткореспондент РБК-Україна Війна за ШІ. Як США та Китай ведуть технологічну гонку — і чи є місце Україні