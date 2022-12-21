ua ru
Ср, 21 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Глава польского Генштаба приехал в Украину и встретился с Залужным

Новина українською →
Киев, Среда 21 декабря 2022 16:04
Глава польского Генштаба приехал в Украину и встретился с Залужным Фото: Раймунд Анджейчак и Валерий Залужный (t.me/CinCAFU)
Автор: Мария Кучерявец

В Украину прибыл с визитом начальник Генштаба ВС Польши Раймунд Анджейчак. Он уже встретился с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Telegram-канал Залужного.

"Имел честь приветствовать в Украине начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Польша и моего друга генерала Раймунда Анджейчака", - написал Залужный.

По его словам, визит главы польского Генштаба - это возможность откровенно обсудить ситуацию с безопасностью в регионе и сценарии ее развития.

"Благодарно, что Украина не сама в сопротивлении российской вооруженной агрессии, и в этом огромная заслуга польских братьев", - отметил Залужный.

В свою очередь главнокомандующий ВСУ поблагодарил польского генерала за оказанную международную военную помощь, включающую вооружение, военную технику, боеприпасы и необходимые материалы.

"Ценю возможность проводить профессиональную подготовку наших военнослужащих на польской территории. Вместе мы воплощаем стратегически важное решение о переходе Украины на тяжелое вооружение государств-членов НАТО. Глубокая благодарность польской стороне за лечение и реабилитацию раненых украинских воинов", - подытожил Залужный.

Напомним, что недавно Украина и Польша обсудили ситуацию на границе на фоне маневров в Беларуси.

Ранее польский президент Анджей Дуда заявил о поддержке Украины "до последнего дня ее борьбы".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Польша Валерий Залужный
NEWS
Белый дом подтверждает. США отправят Украине систему Patriot
Белый дом подтверждает. США отправят Украине систему Patriot
DAILY
Советник Минобороны Сергей Кузан: У россиян есть планы возобновить наступление
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Советник Минобороны Сергей Кузан: У россиян есть планы возобновить наступление