Польские протестующие разблокировали один из КПП, ведутся переговоры

"Аграрный протест в "Медика" приостановлен. С самого утра вместе с министром сельского хозяйства и развития села Чеславом Секерским говорили с фермерами, которые возглавляют протест. Протест приостановлен, три основных требования перейдут в фазу реализации как можно быстрее", - написал Колодзейчак.

Вице-министр добавил, что следующие решения уже будут обсуждаться после Нового года за столом переговоров.

Блокада польской границы

С 6 ноября польские перевозчики начали забастовки на границе с Украиной. Акцию планировали продолжать до начала января 2024 года. Во время протеста были заблокированы ряд направлений, через которые выпускали и впускали не более одной фуры в час. Также позже был заблокирован и пункт пропуска "Медика - Шегини".

Уже вчера, 22 декабря, украинские и польские чиновники согласовали план действий по разблокированию пунктов пропуска на границе. Представители Польши, со своей стороны, заявили о намерении разблокировать границу до конца года.

По состоянию на утро 23 декабря, в очереди находятся более 4 тысяч грузовиков.