Польські протестувальники розблокували один із КПП, ведуться перемовини

"Аграрний протест в "Медика" призупинено. З самого ранку разом з міністром сільського господарства й розвитку села Чеславом Секерським говорили з фермерами, які очолюють протест. Протест призупинено, три основні вимоги перейдуть у фазу реалізації якнайшвидше", - написав Колодзейчак.

Віцеміністр додав, що наступні рішення вже обговорюватимуться після Нового року за столом переговорів.

Блокада польського кордону

З 6 листопада польські перевізники розпочали страйки на кордоні з Україною. Акцію планували продовжувати до початку січня 2024 року. Під час протесту були заблоковані низка напрямків, через які випускали й впускали не більше однієї фури на годину. Також пізніше було заблоковано й пункт пропуску "Медика - Шегині".

Вже вчора, 22 грудня, українські та польські чиновники погодили план дій щодо розблокування пунктів пропуску на кордоні. Представники Польщі, зі свого боку, заявили про намір розблокувати кордон до кінця року.

Станом на ранок 23 грудня, в черзі перебувають більше 4 тисяч вантажівок.