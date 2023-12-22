Польша о ситуации на границе с Украиной: хотим разблокировать к праздникам
Министры иностранных дел Польши и Украины Радослав Сикорский и Дмитрий Кулеба заявили, что будут и дальше искать решение деблокирования границы между двумя странами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию глав МИД и Sky News.
"Между соседями всегда есть какие-то вопросы, которые нужно решить как исторические, так и текущие. Поэтому я взял с собой польских заместителей министра транспорта и сельского хозяйства. Мы должны восстановить условия честной конкуренции, чтобы все получали выгоду от торговли и транспорта. И я думаю, что то, что мы сказали друг другу, может привести к поиску решений", - сказал Сикорский .
В то же время Кулеба заявил, что страны будут и дальше искать решения для разблокирования общей границы, где с начала ноября протестуют польские перевозчики.
" Мы начали с необходимости решения проблемных вопросов во взаимоотношениях. Есть желание решить эти вопросы с обеих сторон – и в Украине, и в Польше", – сказал Кулеба.
Позже на другой пресс-конференции заместитель министра инфраструктуры Польши выразил надежду, что вопрос протестов дальнобойщиков на границе с Украиной будет решен до конца года.
Визит главы МИД Польши в Украину
Польша стала активно помогать Украине с самого начала полномасштабного вторжения РФ. Такая поддержка включала в себя как вооружение, так и гуманитарные вопросы, а также политические.
Сегодня, 22 декабря, в Киев с визитом прибыл новый министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Это стала его первая заграничная поездка в новой должности.
Как рассказал представитель министерства иностранных дел Польши Павел Вронский, во время визита Сикорский также встретится с украинским коллегой Дмитрием Кулебой и рядом других чиновников.
Блокада границы с Польшей
Напомним, польские перевозчики с начала ноября начали забастовку на нескольких пунктах пропуска на границе с Украиной. Они требуют, чтобы ЕС отменил с нашей страной "транспортный безвоз".
На минувшей неделе в понедельник протестующие перестали блокировать пункт пропуска "Ягодин – Дорогуск".
Местные власти запретили проводить там забастовки , но позже суд отменил такое решение.
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