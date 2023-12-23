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В очереди больше 4 тысяч грузовиков. В ГПСУ рассказали о ситуации на границе с Польшей

Суббота 23 декабря 2023 08:59
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В очереди больше 4 тысяч грузовиков. В ГПСУ рассказали о ситуации на границе с Польшей Фото: Андрей Демченко, представитель Государственной пограничной службы Украины (facebook-страница Андрея Демченко)
Автор: Сергей Пышкин

По состоянию на утро, 23 декабря, на польско-украинской границе продолжают блокироваться четыре направления. В очереди находятся более 4 тысяч грузовиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко в эфире телемарафона.

Среди заблокированных направлений:

  • "Рава - Русская - Гребенне";
  • "Краковец - Корчева";
  • "Шегини - Медика";
  • "Ягодин - Дорогуск".

"По информации от польских пограничников, на направлении в сторону Украины в очередях находятся более 4 тысяч грузовиков. К сожалению, блокирование движения происходит... Движение для легковых автомобилей и автобусов не блокируется", - рассказал Демченко.

По словам представителя ГПСУ, к примеру, если говорить о пункте пропуска "Ягодин - Дорогуск", ранее границу на этом КПП в обоих направлениях пересекали 1200-1500 грузовых средств, однако сегодня количество фур варьируется от 120 до 150, что практически в 10 раз меньше.

Забастовка польских перевозчиков

С 6 ноября польские перевозчики начали проводить забастовки на границе с Украиной. Соответствующую "акцию" они планировали продолжать до начала января 2024 года. В результате протеста были заблокированы ряд направлений, через которые выпускали и впускали не более одной фуры в час.

В частности 23 ноября перевозчики заблокировали еще и пункт пропуска "Медика - Шегини". Также сообщалось о намерениях распространить блокировку на "Нижанковичи - Мальховице".

Вчера, 22 декабря, украинские и польские чиновники согласовали план действий по разблокированию пунктов пропуска на границе.

"Ключевой результат встречи - согласование общих позиций по разблокированию границы. Стороны достигли взаимопонимания относительно компромиссных решений и их реализации", - рассказало Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

Между тем представители Польши заявили о намерении разблокировать границу до конца года.

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