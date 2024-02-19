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Украинские чиновники отреагировали на блокаду автобусов с пассажирами на польской границе

Украина, Понедельник 19 февраля 2024 09:55
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Украинские чиновники отреагировали на блокаду автобусов с пассажирами на польской границе Фото: Александр Кубраков (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Министр инфраструктуры Александр Кубраков провел срочные переговоры с Яцеком Северой, главой Бюро нацбезопасности Польши относительно недопустимости блокады границы, в частности, пассажирского транспорта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Мининфраструктуры.

Как отмечается в сообщении, в социальных сетях распространяется видео, в котором толпа польских протестующих блокировала проезд автобусов с пассажирами.

Кубраков заявил, что "женщины и дети, которые искали убежища от войны и в силу разных причин возвращаются домой, не могут становиться заложниками бизнес-интересов".

По его словам, подобные акции и примеры негуманного отношения к украинцам на границе ЕС могут использоваться российскими спецслужбами "для раздувания искусственного конфликта между нашими странами".

"Мы ожидаем конкретных действий польских коллег по недопущению таких ситуаций и решению проблемы в целом", - заявил Кубраков.

В воскресенье, 18 февраля, в социальных сетях появилась информация о том, что польские пограничники останавливают автобусы с пассажирами на границе, не позволяя им пересекать границу.

Блокада границы

Напомним, польские фермеры начали блокаду границы с Украиной 9 февраля, требуя отменить решение о беспошлинной торговле Украины с ЕС.

Фермеры 18 февраля пыталиь заблокировать работу железной дороги на пункте пропуска "Дорогуск".

А уже 20 февраля, как ранее анонсировали польские фермеры, должна начаться полная блокада украинской границы для грузовиков.

Более подробно о блокаде рассказал в интервью РБК-Украина представитель ГПСУ Андрей Демченко.

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