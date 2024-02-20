Поляки начали жесткие ограничения движения транспорта на границе с Украиной

Польские протестующие начали более жесткое ограничение движения транспорта на границе с Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Государственной пограничной службы Украины в Telegram.

В частности, польские фермеры полностью заблокировали движение грузовиков через пункт пропуска "Медика-Шегини". Срок завершения такого блокирования не сообщался.

Возле пункта пропуска "Долгобичув-Угринов" протестующие планируют перекрыть движение для всех видов транспорта до 17:00 20 февраля.

С 13:00 до 16:00 польские протестующие намерены ограничить движение автобусов, грузовых и легковых транспортных средств в обоих направлениях пограничного пункта "Зосин-Устилуг". При этом они обещают пропускать только грузовики с гуманитарной помощью.

До 21:00 20 февраля протестующие планируют блокировать движение грузовиков на пункте пропуска "Корчева-Краковец" на выезд из Польши, кроме тех, которые перевозят критические грузы. При этом, автобусы, микроавтобусы, легковые автомобили в оба направления смогут двигаться беспрепятственно.

Также поляки с 13:00 20 февраля полностью заблокировали движение на пункте пропуска "Гребене-Рава-Русская" в обоих направлениях всех категорий транспортных средств, кроме тех, которые везут критически важные грузы и гуманитарную помощь.

До 19:00 организаторы польских протестов намерены полностью заблокировать движение грузовиков на пункте пропуска "Дорогуск-Ягодин" в обоих направлениях.

Блокада границы

Польские фермеры заявили, что с 20 февраля заблокируют все пограничные пункты пропуска с Украиной. Речь также идет о подъездах к железнодорожным станциям и морским портам.

19 февраля министр инфраструктуры Александр Кубраков провел срочные переговоры с Яцеком Северой, главой Бюро нацбезопасности Польши о недопустимости блокады пассажирского транспорта.

Что происходит на украино-польской границе - читайте в материале РБК-Украина.

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