ua en ru
Вт, 13 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Польские фермеры анонсировали полную блокаду границы с Украиной: дата

Вторник 13 февраля 2024 19:32
UA EN RU
Польские фермеры анонсировали полную блокаду границы с Украиной: дата Иллюстративное фото: польские фермеры анонсировали полную блокаду границы с Украиной (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Польские фермеры заявили, что во вторник, 20 февраля, заблокируют все пограничные пункты пропуска с Украиной. Речь также о подъездах к железнодорожным станциям и морским портам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF24.

Граница будет блокироваться в рамках забастовки, о которой объявил польский профсоюз "Солидарность". Заявляется, что аграрии выступают не только против якобы наплыва дешевой украинской продукции, но и некоторых стандартов ЕС по защите окружающей среды.

"Поэтому 20 февраля, в рамках 30-дневной всеобщей забастовки фермеров, мы объявляем, что все протестные действия будут сосредоточены на полной блокаде всех пограничных переходов между Польшей и Украиной и акциях протеста на местах", - говорится в заявлении профсоюза.

Напомним, сегодня польские фермеры приступили к блокированию движения возле пункта пропуска "Корчева - Краковец".

Около 14:00 польские фермеры начали акцию протеста недалеко от пункта пропуска Корчева2, что напротив украинского Краковец.

Блокада украинской границы

6 ноября прошлого года польские перевозчики начали забастовки на границе с Украиной. Польские протестующие потребовали вернуть систему пропусков для украинских перевозчиков.

В январе польское правительство подписало соглашение с перевозчиками, чтобы разблокировать границу с Украиной. В рамках соглашения стороны договорились приостановить протесты на подъездах к трем пунктам пропуска на границе до 1 марта.

В конце января Еврокомиссия рекомендовала продолжить отмену импортных пошлин для сельскохозяйственных товаров из Украины на 2024 год. Польские фермеры сразу заявили, что не поддерживают это решение.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Граница с Украиной Польша зерновой коридор
NEWS
Сырский: россияне не ценят своих солдат, их потери в 7-8 раз выше наших
Сырский: россияне не ценят своих солдат, их потери в 7-8 раз выше наших
DAILY
Как Кенигсберг стал Калининградом и может ли там начаться война России с НАТО
Дмитрий Левицкийзаместитель шеф-редактора Как Кенигсберг стал Калининградом и может ли там начаться война России с НАТО