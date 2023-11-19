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Польские перевозчики требуют доступ к системе "Шлях". В ГПСУ объяснили, в чем хитрость

Фото: почему польские перевозчики требуют доступ к системе "Шлях" (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Польские перевозчики, протестующие уже почти две недели, практически заблокировав три КПП на границе с Украиной, требуют доступа к украинской системе "Шлях". Этому есть интересное объяснение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко во время телемарафона.

"Скорее всего, они (протестующие, - ред.) таким образом хотят приобщать граждан Украины, чтобы они имели возможность пересекать границу на выезд из нашего государства и работали на польских перевозчиков в качестве водителей, поскольку мужчинам в целом ограничен выезд за пределы Украины", - рассказал он.

Забастовка перевозчиков в Польше

С 6 ноября польские перевозчики объявили о начале забастовки, которая, по их словам продлится до начала января 2024 года. В итоге, в первые часы они практически заблокировали три КПП на границе с Украиной - "Ягодин-Дорогуск", "Краковец-Корчева", "Рава-Русская-Хребене", выпуская и впуская грузовой транспорт не больше одной фуры в одну сторону в час. Важно, что эти ограничения не касаются автобусов, легковых авто и пешеходов.

При этом они выдвинули ряд требований, в частности, перевозчики "перекинулись" на другие КПП, например, "Шегени". В тоже время 17 ноября представители польских перевозчиков заявили о намерении перекрыть и пункт пропуска "Медика – Шегини". Блокаду они планируют начать с 20 ноября.

Что такое система "Шлях"

Во время военного положения и мобилизации в Украине, которые продлили до 14 февраля 2024 года, мужчины не могут выехать за границу. Наряду с этим этот запрет не распространяется на водителей, перевозящих гуманитарную помощь и важный медицинский груз. Чтобы получить разрешение на такие перевозки, нужно подать заявку, и тогда вас внесут в систему "Шлях". Подробнее об этом - в материале РБК-Украина.

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