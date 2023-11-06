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В Польше началась забастовка перевозчиков. Какая ситуация на границе Украины

Украина, Понедельник 06 ноября 2023 15:18
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В Польше началась забастовка перевозчиков. Какая ситуация на границе Украины Фото: в Польше началась забастовка перевозчиков, какая ситуация на границе (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Польские перевозчики начали забастовку в понедельник, 6 ноября. В связи с этим уже наблюдаются проблемы с движением фур на границе с Украиной - пропускная способность не больше одной машины на экспорт и импорт в час.

Детальнее - в материале РБК-Украина.

При подготовке материала использовались источники: ГПСУ, польские СМИ и комментарий вице-президента Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Украины (АсМАП) Владимира Балина в эфире телемарафона.

"Да. К сожалению, возле "Дорогуска" началась забастовка в 13:20 по киевскому времени. Заблокировано движение. Фактически пускают 1 машину на экспорт и на импорт в течение одного часа. Не пускают машины, которые едут 1-24 группой товаров о которой мы говорили, что у нас есть отдельная очередь. Это действительно так", - констатировал Балин.

По его словам, пока нет подтверждения из Хребеного, но "там тоже машины собирались".

"И я думаю, что они тоже там начнут акцию. Надеюсь, что это будет однодневная акция, а не так, как они заявляли до конца года", - отметил вице-президент Ассоциации.

Что известно о забастовке в Польше

Как отмечают в ГПСУ, после 13 часов произошло постепенное блокирование движения грузового транспорта в направлении пунктов пропуска "Ягодин-Дорогуск", "Краковец-Корчева", "Рава-Русская-Хребене".

"Осложнение движения возможно как на въезд в Польшу, так и на выезд", - предупреждают пограничники.

Организаторы протеста планируют пропускать по одному грузовому автомобилю в час, а также грузовые автомобили с грузами безопасного, гуманитарного характера, перевозящие животных, скоропортящиеся продукты и т.д.

Чего хотят протестующие

По данным польских СМИ, страйкующие, которые намерены протестовать "целых два месяца, до 3 января 2024 года", выдвинули следующие требования:

  • восстановление разрешительных отношений с Украиной;
  • ужесточение транспортных правил;
  • запрет на регистрацию компаний в Польше, если их финансы и бухгалтерия находятся за пределами ЕС;
  • получение доступа к украинской системе "Шлях";
  • разделение отдельных очередей для автомобилей ЕС в системе "єЧерга";
  • выделение отдельных очередей для пустых автомобилей.

Что было до этого?

В конце октября Украина получила уведомление о вероятной блокировке пунктов пропуска со стороны польских перевозчиков. Украина направила Польше дипломатическую ноту с просьбой не допустить блокировку польскими перевозчиками общей границы. Ведь оно будет вредить интересам обеих стран и негативно отразится на торговых отношениях. В связи с угрозой перекрытия границы Украина планировала обсудить с Польшей и Еврокомиссией выполнение меморандумов о пропускной способности украино-польских пунктов пропуска.

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