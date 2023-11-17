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Польские перевозчики угрожают заблокировать еще один пункт пропуска на границе с Украиной

Польша, Пятница 17 ноября 2023 12:55
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Польские перевозчики угрожают заблокировать еще один пункт пропуска на границе с Украиной Фото: польские перевозчики угрожают заблокировать еще один пункт пропуска на границе с Украиной (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Представители польских перевозчиков заявили о намерении перекрыть еще один пункт пропуска на границе с Украиной Медика - Шегини. Блокаду планирут начать с понедельника, 20 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Barron's.

Один из организаторов протеста Томаш Борковский заявил, что с понедельника польские забастовщики расширят блокаду на пункт пропуска Медика - Шегини.

По его словам, перевозчики "не довольны скоростью" переговоров между правительствами Польши и Украины и ожидают нового этапа.

Блокада границы польскими перевозчиками

Напомним, на прошлой неделе польские перевозчики начали блокировать три контрольно-пропускных пункта на границе с Украиной.

Они отмечали, что могут разблокировать КПП только при:

  • возвращении разрешений для украинских перевозчиков;
  • ужесточение требований перевозок в рамках ЕКМТ (сертификатов Европейской конференции министров транспорта);
  • запрета регистрации в Польше компаний с капиталом из-за границ ЕС;
  • получение доступа к украинской системе "Путь";
  • отдельных очередей для машин из ЕС в системе "єЧерга";
  • выделение отдельных очередей для пустых авто.

16 ноября польские перевозчики отвергли общие предложения Еврокомиссии, Украины и Польши и отказались прекратить блокирование границы с Украиной. Их главное требование - возвращение к системе разрешений для Украины.

Кроме того, РБК-Украина сообщало, что Еврокомиссия может начать уголовную процедуру против Польши, если власти не решат вопрос блокирования перевозчиками пунктов пропуска на границе с Украиной.

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