Польские перевозчики угрожают заблокировать еще один пункт пропуска на границе с Украиной
Представители польских перевозчиков заявили о намерении перекрыть еще один пункт пропуска на границе с Украиной Медика - Шегини. Блокаду планирут начать с понедельника, 20 ноября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Barron's.
Один из организаторов протеста Томаш Борковский заявил, что с понедельника польские забастовщики расширят блокаду на пункт пропуска Медика - Шегини.
По его словам, перевозчики "не довольны скоростью" переговоров между правительствами Польши и Украины и ожидают нового этапа.
Блокада границы польскими перевозчиками
Напомним, на прошлой неделе польские перевозчики начали блокировать три контрольно-пропускных пункта на границе с Украиной.
Они отмечали, что могут разблокировать КПП только при:
- возвращении разрешений для украинских перевозчиков;
- ужесточение требований перевозок в рамках ЕКМТ (сертификатов Европейской конференции министров транспорта);
- запрета регистрации в Польше компаний с капиталом из-за границ ЕС;
- получение доступа к украинской системе "Путь";
- отдельных очередей для машин из ЕС в системе "єЧерга";
- выделение отдельных очередей для пустых авто.
16 ноября польские перевозчики отвергли общие предложения Еврокомиссии, Украины и Польши и отказались прекратить блокирование границы с Украиной. Их главное требование - возвращение к системе разрешений для Украины.
Кроме того, РБК-Украина сообщало, что Еврокомиссия может начать уголовную процедуру против Польши, если власти не решат вопрос блокирования перевозчиками пунктов пропуска на границе с Украиной.
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