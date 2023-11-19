Польські перевізники вимагають доступу до системи "Шлях". В ДПСУ пояснили, в чому хитрість

"Скоріш за все, що вони (протестувальники, - ред.) в такий спосіб вони хочуть долучати громадян України, щоб вони мали можливість перетинати кордон на виїзд з нашої держави і працювали на польських перевізників у якості водіїв, оскільки чоловікам загалом обмежено виїзд за межі України", - розповів він.

Страйк перевізників у Польщі

З 6 листопада польські перевізники оголосили про початок страйку, який, за їхніми словами, триватиме до початку січня 2024 року. У результаті, в перші години вони практично заблокували три КПП на кордоні з Україною - "Ягодин-Дорогуськ", "Краковець-Корчева", "Рава-Руська-Хребене", випускаючи та впускаючи вантажний транспорт не більше однієї фури в один бік на годину. Важливо, що ці обмеження не стосуються автобусів, легкових автомобілів та пішоходів.

При цьому вони висунули низку вимог, зокрема, отримання доступу до української системи "Шлях". Станом на 18 листопада черги на зазначених пунктах пропуску збільшилися, тому перевізники "перекинулися" на інші КПП, наприклад, "Шегені". Водночас 17 листопада представники польських перевізників заявили про намір перекрити і пункт пропуску "Медика - Шегині". Блокаду вони планують розпочати з 20 листопада.

Що таке система "Шлях"

Під час військового стану та мобілізації в Україні, які продовжили до 14 лютого 2024 року, чоловіки не можуть виїхати за кордон. Поряд із цим ця заборона не поширюється на водіїв, які перевозять гуманітарну допомогу та важливий медичний вантаж. Щоб отримати дозвіл на такі перевезення, потрібно подати заявку, і тоді вас внесуть до системи "Шлях". Докладніше про це – у матеріалі РБК-Україна.