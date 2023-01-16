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Легальный способ. Кого из мужчин выпускают за границу по базе "Шлях" и как это работает

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Понедельник 16 января 2023 08:00
Легальный способ. Кого из мужчин выпускают за границу по базе "Шлях" и как это работает Фото: Выезд за границу (Getty Images)
Игорь Чудовский
Игорь Чудовский
управляющий партнер адвокатского объединения "Яудовский и партнеры"

Как оформить разрешение на выезд водителям, которые во время войны перевозят гуманитарную помощь или медицинский груз – подробнее в материале.

Среди категорий лиц, которые могут выехать за границу во время войны – водители, перевозящие гуманитарную помощь и важный медицинский груз. Чтобы получить разрешение на такие перевозки, нужно подать заявку, и тогда вас внесут в систему "Шлях".

Как работает этот механизм, как с его помощью получить разрешение на выезд за границу и где можно подать заявку – в колонке для TRAVEL РБК-Украина объясняет управляющий партнер адвокатского объединения "Чудовский и партнеры" Игорь Чудовский.

Что такое система "Шлях" и кто имеет право ей пользоваться

На самом деле, систему "Шлях" создали еще в конце 2021 года, чтобы устранить коррупционные риски в сфере выдачи разрешений и лицензий на международные грузовые перевозки. Система "Шлях", которая позволяет водителям, подлежащим призыву, пересекать границу, если они перевозят гуманитарную помощь или медицинские грузы, заработала в Украине 17 марта 2022 года.

Право воспользоваться возможностью выезда за границу через систему "Шлях" имеют лица, осуществляющие перевозку:

  • для нужд Вооруженных сил, других образованных согласно законам Украины военных формирований;
  • медицинских грузов;
  • грузов гуманитарной помощи автомобильными транспортными средствами при наличии соответствующего обоснования объемов грузов и количества транспортных средств, необходимых для их перевозки.

Требуется подтверждение от любого из таких органов, предприятий, учреждений, организаций, учреждений: военных, правоохранительных органов; военных администраций; медицинских учреждений; отправителей или получателей гуманитарной помощи.

Как подать заявку на внесение в систему "Шлях"

Если вы занимаетесь такими перевозками, то можете подать соответствующие обращение в Министерство инфраструктуры или в областные военные администрации. После этого данные водителей вносят в систему и согласовывают в Госпогранслужбе.

Чтобы получить разрешение, достаточно обратиться письмом в соответствующую областную военную администрацию по электронному адресу.

Легальный способ. Кого из мужчин выпускают за границу по базе &quot;Шлях&quot; и как это работает

Фото: Право на выезд за границу имеют водители, перевозящие гуманитарный груз или медикаменты (Getty Images)

По результатам обработки обращений соответствующая областная государственная администрация принимает решение о выезде за пределы Украины водителей, осуществляющих перевозку гуманитарных грузов, вносит сведения в информационную систему "Шлях", администратором которой является Укртрансбезопасность, а также направляет письмо Государственной пограничной службе Украины.

Государственная пограничная служба Украины принимает решение о пропуске водителя за пределы государственной границы Украины на основании выписки из распоряжения областной военной администрации о предоставлении разрешения на выезд (в бумажном или электронном виде) и наличии соответствующих сведений в информационной системе "Шлях", администратором которой является Укртрансбезопасность.

Право на обращение имеют:

  • военные, правоохранительные органы;
  • военные администрации;
  • медицинские заведения;
  • отправители или получатели гуманитарной помощи (по предоставлению районной военной администрации).

Решение о выезде за пределы Украины водителей, осуществляющих перевозку гуманитарных грузов, Киевская областная государственная администрация принимает при наличии соответствующего обоснования объемов грузов и количества транспортных средств, необходимых для их перевозки.

Обратите внимание. Такое разрешение на пребывание за границей предоставляется не более чем на 30 дней.

Сколько украинцев уже воспользовалось системой

В Министерстве инфраструктуры отмечают, что использование системы для предоставления разрешений на пересечение границы было вынужденным шагом для урегулирования вопроса выезда за границу лицензируемых перевозчиков после начала широкомасштабного вторжения России.

Легальный способ. Кого из мужчин выпускают за границу по базе &quot;Шлях&quot; и как это работает

Фото: Есть данные о том, что за семь месяцев войны в систему внесли данные 146 тысяч граждан Украины (Getty Images)

За 7 месяцев, с начала полномасштабного вторжения России в Украину, в систему "Шлях" для пересечения границы были внесены данные о 146 тысячах граждан.

Более 86 тысяч из них – водители лицензированных перевозчиков пассажиров и грузов. Они вносили данные самостоятельно через личные электронные кабинеты системы "Шлях". Данные о еще 47 тысячах людей на пересечение границы в систему подали военные администрации и о более 13 тысячах – Министерство инфраструктуры. Это обращение волонтеров, доставляющих гуманитарные грузы Вооруженным Силам Украины и медицинским учреждениям.

Больше всего волонтеров-заявителей подали свои данные в систему через Львовскую, Волынскую и Тернопольскую областную военную администрации. При их содействии в целом за пределы Украины выехали более половины из числа всех волонтеров, внесенных в систему.

Система "Шлях" помогла гражданам-волонтерам и организациям существенно улучшить обеспечение украинской армии медикаментами, теплыми вещами и другими видами помощи, сократила время на получение разрешения на выезд за границу во время военного состояния, упростила контроль грузовых перевозок. В то же время цифровой реестр минимизирует возможности ошибок и коррупционных рисков.

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Игорь Чудовский
Легальный способ. Кого из мужчин выпускают за границу по базе "Шлях" и как это работает
Игорь Чудовский
управляющий партнер адвокатского объединения "Яудовский и партнеры"
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