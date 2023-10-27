Польские механики ремонтируют военную технику ВСУ возле линии фронта, - PAP

Группа специалистов Польской оружейной группы ремонтирует военную технику, переданную Украине, в непосредственной близости от линии фронта войны с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на PAP .

Издание сообщает, что специалисты только что вернулись из одного из мест боевых действий, где провели неделю, обследуя поврежденную технику и устраняя мелкие неисправности. Речь идет о сотрудниках компании PGZ Serwis Orel, которая обслуживает, среди прочего, орудийные гаубицы Krab, танки Leopard и транспортные средства для перевозки боеприпасов на шасси грузовика Jelcz, которые поставляются из Польши.

Их задачей является проверка технического состояния используемой ВСУ техники. На основе этого они принимают решение о дальнейших действиях. Мелкие неисправности они устраняют на месте, большие - в мастерских в Украине, а наиболее поврежденные машины, которые нуждаются в специализированном оборудовании, отправляют на ремонт в Польшу.

Отмечается, что используемая на фронте польская техника работает под самыми высокими эксплуатационными нагрузками, которые значительно превышают количество циклов, на которые она была рассчитана.

"Гаубицы Krab уже превысили свой ресурс в несколько раз. Эта техника очень эффективно выполняет свою задачу. К сожалению, это приводит к тому, что наша техника вызывает очень сильный интерес у противоположной стороны. Россияне интенсивно охотятся за ней", - рассказал собеседник PAP.

При этом польские специалисты в интервью PAP отмечают, что не чувствуют себя героями "по сравнению с тем, что делают украинцы".

"Нам приходится выполнять задачи на полигоне российской артиллерии, но то, что делают украинцы, не сравнимо даже со словом "мужество", - сказал руководитель технической группы.

Он отметил, что поляки работают в Украине, соблюдая правила безопасности и стараясь не вызывать интерес противоположной стороны.

Ремонт военной техники в Польше

Напомним, в июле в Польше открылся сервисный центр по ремонту украинских танков Leopard.

А в начале октября Украина получила от Польши партию отремонтированных танков Leopard 2.