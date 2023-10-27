Польські механіки ремонтують військову техніку ЗСУ неподалік лінії фронту, - PAP

Група фахівців Польської зброярської групи ремонтує військову техніку, передану Україні, у безпосередній близькості до лінії фронту війни з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на PAP .

Видання повідомляє, що фахівці щойно повернулися з одного з місць бойових дій, де провели тиждень, обстежуючи пошкоджену техніку та усуваючи дрібні несправності. Йдеться про працівників компанії PGZ Serwis Orel, яка обслуговує, серед іншого, гарматні гаубиці Krab, танки Leopard і транспортні засоби для перевезення боєприпасів на шасі вантажівки Jelcz, що постачаються з Польщі.

Їхнім завданням є перевірка технічного стану техніки, що використовується ЗСУ. На основі цього вони приймають рішення про подальші дії. Дрібні несправності вони усувають на місці, більші - в майстернях в Україні, а найбільш пошкоджені машини, які потребують спеціалізованого обладнання, відправляються на ремонт до Польщі.

Зазначається, що польська техніка яка використовується на фронті, працює під найвищими експлуатаційними навантаженнями, які значно перевищують кількість циклів, на яку вона була розрахована.

"Гаубиці Krab вже перевищили свій ресурс у декілька разів. Ця техніка дуже ефективно виконує своє завдання. На жаль, це призводить до того, що наша техніка викликає дуже сильний інтерес у протилежної сторони. Росіяни інтенсивно полюють за нею", - розповів співрозмовник PAP.

При цьому польські спеціалісти в інтерв'ю PAP зазначають, ще не відчувають себе героями "у порівнянні з тим, що роблять українці".

"Нам доводиться виконувати завдання на полігоні російської артилерії, але те, що роблять українці, не можна порівняти навіть зі словом "мужність", - сказав керівник технічної групи.

Він зазначив, що поляки працюють в Україні, дотримуючись правил безпеки та намагаючись не викликати інтерес протилежної сторони.

Ремонт військової техніки в Польщі

Нагадаємо, у липні в Польщі відкрився сервісний центр з ремонту українських танків Leopard.

А на початку жовтня Україна отримала від Польщі партію відремонтованих танків Leopard 2.