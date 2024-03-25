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Польские фермеры прекратили блокаду границы с РФ: в чем причина

Автор: Константин Широкун

Польские фермеры приостановили акцию протеста на границе с РФ в Гжехотке. Фермеры Варминско-Мазурского воеводства из-за приближающихся пасхальных праздников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Polskie Radio.

Организаторы акции рассказали, что блокаду границы прекращают в связи с предстоящими праздниками, хотя ранее протестующие были настроены более решительно, анонсируя блокаду российской границы минимум на месяц.

Протестующие удивлены тем, сколько товаров поступает в Евросоюз из России. Фермеры подчеркивают, что несмотря на полномасштабное втрожение в Украину, товарообмен с Россией постоянно продолжается. Именно потому они намерены возобновить акцию протеста уже на следующей неделе.

Новые протесты фермеров в Польше

Напомним, что польские фермері 20 марта организовали новые общенациональные акции протеста. Во многих местах образовались пробки, поскольку фермеры перекрыли тракторами дороги и перекрестки.

Сообщается, что польские фермеры заблокировали один из пунктов пропуска со Словакией. Фермеры утверждают, что протест начался из-за того, что именно по этим дорогам в Польшу заезжает агропродукция из Украины и России.

По предварительным данным, блокада продлится до конца марта. Фермеры планируют пропускать один грузовик в час. В то же время "ограничения" для легкового транспорта и автобусов не будут введены.

СМИ сообщают, что польские власти подписали соглашение с фермерами о дотациях на тонну зерна и временном закрытии границы с Украиной для транзита некоторых сельскохозяйственных продуктов.

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