Польські фермери припинили блокаду кордону з РФ: у чому причина

Нові протести фермерів у Польщі

Нагадаємо, що польські селяни 20 березня організували нові загальнонаціональні акції протесту. У багатьох місцях утворилися затори, оскільки фермери перекрили тракторами дороги та перехрестя.

Повідомляється, що польські фермери заблокували один із пунктів пропуску зі Словаччиною. Фермери стверджують, що протест розпочався через те, що саме цими дорогами до Польщі заїжджає агропродукція з України та Росії.

За попередніми даними, блокада триватиме до кінця березня. Фермери планують пропускати одну вантажівку на годину. Водночас "обмеження" для легкового транспорту та автобусів не будуть запроваджені.

ЗМІ повідомляють, що польська влада підписала угоду з фермерами про дотації на тонну зерна та тимчасове закриття кордону з Україною для транзиту деяких сільськогосподарських продуктів.

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