Польские фермеры начали новые протесты на границе с Украиной
Польские фермеры начали новую забастовку на границе с Украиной в субботу, 23 ноября. Движение грузовиков ограничили.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RFM24 и ГПСУ.
Утром в пограничном пункте "Медыка" началась акция протеста аграриев, перекрывших дорогу к пограничному переходу из Украины.
Соорганизатор блокады объяснил, что фермеры протестуют по двум причинам. Первая - невыполнение требования по сохранению уровня сельскохозяйственного налога в 2024 году на уровне 2023 года. Вторая причина - беспокойство, связанное с подписанием ЕС о свободной торговле со странами Южной Америки.
Фермеры перекрыли дорогу, на пешеходном переходе и железнодорожном виадуке не пропускают грузовики из Украины. Грузовики, которые будут следовать из Польши в Украину, будут пропускать только по одному в час. Легковые автомобили, автобусы, транспорт с гуманитарной помощью и военные колонны не ограничиваются.
Госпограничная служба Украины отмечает, что пока накопления грузовиков перед пунктом пропуска на выезд из Украины не наблюдается. Въезд в Украину ждут около 150 грузовиков.
По предварительной информации, акция продлится 48 часов с возможным продлением.
Протесты на границе
Напомним, польские фермеры ранее анонсировали новые протесты на границе с Украиной. Как отмечали аграрии, забастовка должна была длиться с 8 октября по 31 декабря 2024 года на пограничном пункте "Медыка - Шегини".
Пограничники предупреждали о возможных задержках движения на польской границе. Однако до сих пор фермеры не блокировали движение на границе.
Накануне украинские таможенники и пограничники сообщили, что польские аграрии начнут протест 23 ноября. Движение грузовиков будут ограничивать, но легковые автомобили и автобусы будут пропускать.
Детальнее о протестах польских фермеров - в материале РБК-Украина.
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