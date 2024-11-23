Польские фермеры начали новые протесты на границе с Украиной

Польские фермеры начали новую забастовку на границе с Украиной в субботу, 23 ноября. Движение грузовиков ограничили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RFM24 и ГПСУ.

Утром в пограничном пункте "Медыка" началась акция протеста аграриев, перекрывших дорогу к пограничному переходу из Украины.

Соорганизатор блокады объяснил, что фермеры протестуют по двум причинам. Первая - невыполнение требования по сохранению уровня сельскохозяйственного налога в 2024 году на уровне 2023 года. Вторая причина - беспокойство, связанное с подписанием ЕС о свободной торговле со странами Южной Америки.

Фермеры перекрыли дорогу, на пешеходном переходе и железнодорожном виадуке не пропускают грузовики из Украины. Грузовики, которые будут следовать из Польши в Украину, будут пропускать только по одному в час. Легковые автомобили, автобусы, транспорт с гуманитарной помощью и военные колонны не ограничиваются.

Госпограничная служба Украины отмечает, что пока накопления грузовиков перед пунктом пропуска на выезд из Украины не наблюдается. Въезд в Украину ждут около 150 грузовиков.

По предварительной информации, акция продлится 48 часов с возможным продлением.