ua en ru
Пн, 25 ноября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Польские фермеры могут возобновить блокаду границы с Украиной: когда это может произойти

Понедельник 25 ноября 2024 16:35
UA EN RU
Польские фермеры могут возобновить блокаду границы с Украиной: когда это может произойти Архивное фото: польские фермеры могут восстановить блокаду границы с Украиной (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Польские фермеры могут возобновить блокировку пропускных пунктов на границе с Украиной. Это может произойти уже в декабре этого года.

Об этом заявил один из лидеров бастующих Роман Кондров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на pap.pl.

По его словам, польские фермеры временно прекратили блокировку пропускных пунктов на границе с Украиной. Однако акции протеста могут возобновиться в декабре и будут гораздо масштабнее.

В частности, известно, что польские перевозчики провели переговоры с министром сельского хозяйства Польши Чеславом Секерским. Они договорились, что до 26 ноября аграрии представят свои требования, а ответ на них получат до 10 декабря.

"Что будет решаться, когда и как эти требования невозможно выполнить одновременно, они требуют ряда нормативных решений, и поэтому это будет график выполнения задач со сроками выполнения", - уточнил Секерский.

Отмечается, что польские фермеры ожидают, что правительство и сейм Польши высказываются против соглашения о свободной торговле между Европейским Союзом и странами Южной Америки.

"Мы приостановим акцию протеста, но мы от нее не откажемся. А если договоренности не будут выполнены, мы вернемся, но это будет массовая акция протеста на всю восточную границу Польши", - заявил Кондров.

Блокада границы фермерами

23 ноября польские фермеры заблокировали пункт пропуска "Медика-Шегини" на границе с Украиной, ограничив движение грузовиков, но пропуская легковые автомобили и автобусы.

Протестующие заявили, что бастуют из-за невыполнения требований по налогам и подписания ЕС соглашения о свободной торговле со странами Южной Америки. Ни одна из причин не касается Украины.

Министерство агрополитики Украины сообщило РБК-Украина, что у польских фермеров нет претензий к украинским товарам, а их протест направлен на давление на собственную власть. 24 ноября они разблокировали украинский пункт пропуска.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Польша Граница с Украиной Фермеры
NEWS
Бронь от мобилизации будет работать по-новому: как изменятся правила с декабря
Бронь от мобилизации будет работать по-новому: как изменятся правила с декабря
DAILY
План, которого нет. Что Трамп думает о войне в Украине и к чему готовятся у Зеленского
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина План, которого нет. Что Трамп думает о войне в Украине и к чему готовятся у Зеленского