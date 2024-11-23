Блокада границы. В Минагро рассказали, есть ли у польских фермеров претензии к Украине

Польские фермеры, блокирующие границу с Украиной, не выдвигают претензий к украинским товарам. Протесты используются для давления на власть Польши.

Об этом РБК-Украина сообщили в Министерстве агрополитики Украины.

"Мы работаем по блокаде уже больше 3 недель, поскольку эта информация от организации радикальных польских фермеров появилась почти месяц назад", - отметили в ведомстве.

Министр агрополитики Виталий Коваль провел две встречи с польским коллегой Чеславом Секерским и обращался по этому вопросу в Еврокомиссию.

"Польские фермеры не выдвигают никаких требований к украинским товарам, а используют границу как инструмент влияния на свою власть", - объяснили в Минагро.