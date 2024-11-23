Блокада границы. В Минагро рассказали, есть ли у польских фермеров претензии к Украине
Польские фермеры, блокирующие границу с Украиной, не выдвигают претензий к украинским товарам. Протесты используются для давления на власть Польши.
Об этом РБК-Украина сообщили в Министерстве агрополитики Украины.
"Мы работаем по блокаде уже больше 3 недель, поскольку эта информация от организации радикальных польских фермеров появилась почти месяц назад", - отметили в ведомстве.
Министр агрополитики Виталий Коваль провел две встречи с польским коллегой Чеславом Секерским и обращался по этому вопросу в Еврокомиссию.
"Польские фермеры не выдвигают никаких требований к украинским товарам, а используют границу как инструмент влияния на свою власть", - объяснили в Минагро.
Блокада границы в Польше
В субботу, 23 ноября, польские фермеры начали акцию протеста возле границы с Украиной, а именно в пункте пропуска "Медыка - Шегини". Ранее аграрии анонсировали забастовку, которая должна была длиться с 8 октября по 31 декабря 2024 года.
Фермеры блокируют движение грузовиков из Украины и Польши. По состоянию на утро въезд в Украину ждут около 150 грузовиков. Аграрии пропускают по одному грузовику в час.
Организаторы блокады заявили, что фермеры протестуют по двум причинам - увеличению налогов в Польше и подписанию ЕС соглашения о свободной торговле со странами Южной Америки.
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