В очередях больше тысячи фур. В ГПСУ рассказали о ситуации на границе с Польшей
В настоящее время существенных изменений в ситуации с блокадой польско-украинской границы не наблюдается. В очередях на въезд в Украину находятся более тысячи грузовиков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Андрея Демченко в эфире телемарафона.
"Существенных изменений не отмечаем, но, к сожалению, польские фермеры продолжают блокировать движение для грузовых транспортных средств. Эти действия они совершают, как и за последние дни, на 5 направлениях", - рассказал Демченко.
Сейчас заблокированными направлениями остаются:
- "Ягодин";
- "Устилуг";
- "Угринов"
- "Рава-Русская";
- "Шегини".
"Совокупно на всех направлениях, на территории Польши, в очередях находятся чуть более 1000 грузовых транспортных средств. Больше всего напротив КПП "Рава-Русская" и "Ягодин", - добавил спикер.
Демченко отметил, что ситуация с выездом из Украины в сторону Польши несколько хуже, поскольку польские фермеры вообще не пропускают фуры по направлениям КПП:
- "Ягодин";
- "Рава-Русская";
- "Шегини".
На вышеупомянутых направлениях фиксируются нулевые показатели пересечения.
"По другим двум направлениям, то есть "Устилуг" и "Угринов", там также, хоть и пропускают грузовые транспортные средства, но их количество весьма незначительно. Это фактически 1-2 грузовика в час", - пояснил Демченко.
Ситуация на границе с Польшей
Польские фермеры продолжают блокировать движение грузовых транспортных средств. Наблюдается значительное осложнение для пересечения границы - как в направлении Украины, так и в направлении Польши.
Блокирование польские фермеры продолжают осуществлять на шести пунктах пропуска:
- "Ягодин";
- "Устилуг";
- "Угринов";
- "Рава-Русская";
- "Шегини";
- "Краковец".
5 марта польские фермеры сообщили, что продолжают протесты на границе с Украиной до 30 апреля, а 10 марта временно разблокировали пункт пропуска "Краковец".
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.