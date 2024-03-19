Польские фермеры анонсировали масштабные забастовки по всей стране

По предварительным данным фермеры планируют заблокировать движение транспорта на значительном количестве местных и скоростных национальных трассах, а также на дорогах в центре городов.

Кроме того, планируется блокирование сельскохозяйственной техники органов местной власти и других важных учреждений в стране.

В пределах блокировки – следующие регионы Польши:

Варшава и Мазовия;

Краков;

Силезия;

Гданьск;

Щецин и Западная Померания;

Кельце;

Люблинское;

Любушское;

Лодько;

Варминско-Мазурское;

Подкарпатское.

В частности, в Польше ожидается около 580 пикетов с участием 70 000 фермеров.

Протесты фермеров в Польше

Напомним, польские фермеры заблокировали один из пунктов пропуска со Словакией. Фермеры утверждают, что протест начался из-за того, что именно по этим дорогам в Польшу заезжает агропродукция из Украины и России.

По предварительным данным, блокада продлится до конца марта. Фермеры планируют пропускать один грузовик в час. В то же время "ограничения" для легкового транспорта и автобусов не будут введены.

Кроме того, в ГНСУ рассказали о ситуации на границе с Польшей. Представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко заявил, что "существенных изменений пока нет, однако, польские фермеры продолжают блокировать движение для грузовых транспортных средств.

Эти действия они совершают, как и за последние дни, по 5 направлениям: "Ягодин"; "Устилуг"; "Угринов"; "Рава-Русская" и "Шегини".

"В настоящее время по всем направлениям, на территории Польши, в очередях находятся чуть более 1000 грузовых транспортных средств", - добавил Демченко.

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