Польські фермери анонсували масштабні страйки по всій країні

За попередніми даними, фермери планують заблокувати рух транспорту на значній кількості місцевих та швидкісних національних трасах, а також на дорогах в центрі міст.

Окрім цього планується блокування сільськогосподарської техніки органів місцевої влади та інших важливих установ в країні.

В межах блокування - такі регіони Польщі:

Варшава та Мазовія;

Краків;

Сілезія;

Гданськ;

Щецин і Західна Померанія;

Кельце;

Люблінське;

Любуське;

Лодзьке;

Вармінсько-Мазурське;

Підкарпатське.

Зокрема, у Польщі очікується приблизно 580 пікетів за участі 70 000 фермерів.

Протести фермерів у Польщі

Нагадаємо, польські фермери заблокували один з пунктів пропуску із Словаччиною. Фермери стверджують, що протест розпочався через те, що саме цими дорогами в Польщі заїжджає агропродукція з України та Росії.

За попередніми даними, блокада триватиме до кінця березня. Фермери планують пропускати одну вантажівку на годину. Водночас "обмеження" для легкового транспорту та автобусів не буде введено.

Крім того, в ДПСУ розповіли про ситуацію на кордоні з Польщею. Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко заявив, що "суттєвих змін наразі немає, але, польські фермери продовжують блокувати рух для вантажних транспортних засобів.

Ці дії вони вчиняють, як і за останні дні, на 5 напрямках: "Ягодин"; "Устилуг"; "Угринів"; "Рава-Руська" та "Шегині".

"Наразі на всіх напрямках, на території Польщі, в чергах перебувають трохи більше 1000 вантажних транспортних засобів", - додав Демченко.

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