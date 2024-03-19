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Польські фермери анонсували масштабні страйки по всій країні

Ілюстративне фото: польські фермери оголосили про протести 20 березня (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Польські фермери оголосили про масштабні протести, які відбудуться по всій території країни у середу, 20 березня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF24.pl.

За попередніми даними, фермери планують заблокувати рух транспорту на значній кількості місцевих та швидкісних національних трасах, а також на дорогах в центрі міст. 

Окрім цього планується блокування сільськогосподарської техніки органів місцевої влади та інших важливих установ в країні.

В межах блокування - такі регіони Польщі:

  • Варшава та Мазовія;
  • Краків;
  • Сілезія;
  • Гданськ;
  • Щецин і Західна Померанія;
  • Кельце;
  • Люблінське;
  • Любуське;
  • Лодзьке;
  • Вармінсько-Мазурське;
  • Підкарпатське.

Зокрема, у Польщі очікується приблизно 580 пікетів за участі 70 000 фермерів.

Протести фермерів у Польщі

Нагадаємо, польські фермери заблокували один з пунктів пропуску із Словаччиною. Фермери стверджують, що протест розпочався через те, що саме цими дорогами в Польщі заїжджає агропродукція з України та Росії.

За попередніми даними, блокада триватиме до кінця березня. Фермери планують пропускати одну вантажівку на годину. Водночас "обмеження" для легкового транспорту та автобусів не буде введено.

Крім того, в ДПСУ розповіли про ситуацію на кордоні з Польщею. Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко заявив, що "суттєвих змін наразі немає, але, польські фермери продовжують блокувати рух для вантажних транспортних засобів.

Ці дії вони вчиняють, як і за останні дні, на 5 напрямках: "Ягодин"; "Устилуг"; "Угринів"; "Рава-Руська" та "Шегині".

"Наразі на всіх напрямках, на території Польщі, в чергах перебувають трохи більше 1000 вантажних транспортних засобів", - додав Демченко.

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ПольщаФермери