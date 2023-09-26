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Польские эксперты объявили ракету, упавшую год назад в Пшеводуве, украинской, - СМИ

Фото: Польские эксперты объявили ракету украинской (twitter.com/wolski_jaros)
Автор: Александр Белоус

Польские эксперты утверждают, что ракета, в результате которой в ноябре 2022 года, погибли два человека на зерносушилке на юге Польши, была выпущена Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Rzeczpospolita.

Как отмечает издание, заключение было сделано, "несмотря на отсутствие сотрудничества со стороны Украины, которая пока не предоставила Польше никаких материалов".

Анонимные источники Rzeczpospolita, знакомые с ходом расследования, сообщили, что Польша установила, что ракета, приземлившаяся в селе Пшеводув, была зенитной ракетой С300 5-W-55, выпущенной с территории Украины.

"Эта ракета имеет дальность действия от 75 до 90 км. В то время российские позиции находились в таком месте, откуда ни одна российская ракета не могла достичь Пшеводува", - сказал источник издания.

Газета цитирует Лукаша Лапчинского, представителя польской прокуратуры, который заявил, что прокурор получил заключение экспертов, но не раскрывает его содержание, поскольку оно является конфиденциальным.

Удар по члену НАТО

Напомним, 15 ноября во время массированной ракетной атаки РФ на Украину в селе Пшеводув в Польше упала ракета, из-за чего погибли два человека.

Уже на следующий день президент Польши Анджей Дуда заявил об отсутствии доказательств того, что ракета была выпущена российскими военными и предположил, что она могла принадлежать украинской ПВО.

Российские ракеты неоднократно залетали в воздушное пространство Польши, но заметной реакции Варшавы не было. Кроме того, 1 августа 2023 года вертолеты из Беларуси демонстративно пересекли польскую границу. Польская сторона сначала отрицала нарушение границы, а затем МИД выразил протест.

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