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Польські експерти оголосили ракету, що впала рік тому у Пшеводуві, українською, - ЗМІ

Фото: Польські експерти оголосили ракету українською (twitter.com/wolski_jaros)
Автор: Олександр Білоус

Польські експерти стверджують, що ракета, внаслідок якої у листопаді 2022 року, загинули двоє людей на зерносушарці на півдні Польщі, було випущено Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Rzeczpospolita .

Як зазначає видання, висновок було зроблено, "незважаючи на відсутність співпраці з боку України, яка поки що не надала Польщі жодних матеріалів".

Анонімні джерела Rzeczpospolita, знайомі з перебігом розслідування, повідомили, що Польща встановила, що ракета, що приземлилася в Пшеводуві, була зенітною ракетою С300 5-W-55, випущеною з території України.

"Ця ракета має дальність дії від 75 до 90 км. На той час російські позиції знаходилися в такому місці, звідки жодна російська ракета не могла досягти Пшеводува", - сказало джерело видання.

Газета цитує Лукаша Лапчинського, представника польської прокуратури, який заявив, що прокурор отримав висновок експертів, але не розкриває його змісту, оскільки він є конфіденційним.

Удар члена НАТО

Нагадаємо, 15 листопада під час масованої ракетної атаки РФ на Україну в селі Пшеводув у Польщі впала ракета, через що загинуло двоє людей.

Вже наступного дня президент Польщі Анджей Дуда заявив про відсутність доказів того, що ракета була випущена російськими військовими та припустив, що вона могла належати українській ППО.

Російські ракети неодноразово залітали у повітряний простір Польщі, але помітної реакції Варшави не було. Крім того, 1 серпня 2023 року гелікоптери з Білорусі демонстративно перетнули польський кордон. Польська сторона спочатку заперечувала порушення кордону, а потім МЗС висловило протест.

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