Єврокомісія має намір скоротити постачання російського газу на дві третини

У Брюсселі не виключають, що Росія може сама припинити постачання газу до країн Європейського Союзу. Тому в ЄС мають намір вжити заходів і скоротити поставки російського газу на дві третини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю віце-президента Єврокомісії Валдіса Домбровскіса виданню Der Spiegel .

За його словами, в ЄС існують різні погляди на цю проблему. "Європі слід було б підготуватися до всіх можливостей, включаючи повну блокаду поставок енергоресурсів з Росії. Тому що не можна виключати, що Путін сам закриє газовий кран", - зазначив він.

Домбровскіс повідомив, що ЄС повинен зменшити залежність.

"Тому Єврокомісія має намір до кінця року скоротити поставки російського газу на дві третини", - сказав він.