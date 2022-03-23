Єврокомісія має намір скоротити постачання російського газу на дві третини
У Брюсселі не виключають, що Росія може сама припинити постачання газу до країн Європейського Союзу. Тому в ЄС мають намір вжити заходів і скоротити поставки російського газу на дві третини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю віце-президента Єврокомісії Валдіса Домбровскіса виданню Der Spiegel.
За його словами, в ЄС існують різні погляди на цю проблему. "Європі слід було б підготуватися до всіх можливостей, включаючи повну блокаду поставок енергоресурсів з Росії. Тому що не можна виключати, що Путін сам закриє газовий кран", - зазначив він.
Домбровскіс повідомив, що ЄС повинен зменшити залежність.
"Тому Єврокомісія має намір до кінця року скоротити поставки російського газу на дві третини", - сказав він.
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