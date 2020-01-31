Польська авіакомпанія LOT припиняє сполучення з Китаєм через коронавірус

Ілюстративне фото з відкритих джерел)

Польські літаки не літатимуть у Китай до 9 лютого

Польські авіалінії LOT припиняють до 9 лютого сполучення з Китаєм через епідемію коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Польське Радіо".

Зазначається, що рейс з Варшави до Пекіна, запланований на 22:40 31 січня стане останнім у цьому напрямку. Тому літак не буде здійснювати рейсовий політ - він привезе звідти працівників перевізника, які знаходяться в Китаї, пасажирів з Польщі та інших країн ЄС, які бажають повернутися додому.

"Розпорядження польських авіаліній LOT про тимчасове припинення рейсів в Пекін продиктоване турботою про те, щоб гарантувати повну безпеку пасажирам і членам екіпажу LOT", - сказав представник компанії LOT Міхал Черницький.

Раніше РБК-Україна писало, що рейси у Китай тимчасово припинили інші авіакомпанії, серед яких British Airways, Lufthansa, Finnair, KLM і Air France.

У цілому, близько 20 авіакомпаній призупинили польоти в Китай. Більшість авіакомпаній припинили польоти на кілька тижнів.

Також повідомлялося, що компанія "Міжнародні авіалінії України" через коронавірус в Китаї продовжить виконувати рейси в цю країну, але тільки в одну сторону.

Зазначимо, китайський коронавірус поширився вже у 21 країні, в результаті чого 9820 осіб захворіли та 213 загинули.