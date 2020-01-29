ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Lufthansa призупинила польоти в Китай

Новини » В світі     29.01.2020 - 17:56
Lufthansa призупинила польоти в Китай
Ілюстративне фото (flickr.com Mark McWalte)

Німецький авіаперевізник скасував бронювання на рейси в Китай до кінця лютого

Німецька авіакомпанія Lufthansa тимчасово призупиняє польоти в Китай у зв'язку з спалахом нового коронавіруса. Про це повідомляє Reuters.

Наголошується, що Lufthansa призупинила польоти дочірніх компаній Swiss Austrian Airlines в Китай і з Китаю до 9 лютого. Також авіакомпанія припиняє приймати замовлення на рейси в материкову частину Китаю до кінця лютого. При цьому рейси в Гонконг не будуть відмінятися.

Авіакомпанії Lufthansa, Swiss та Austrian Airlines здійснять останні рейси в Китай для того, щоб забрати своїх пасажирів.

Раніше РБК-Україна писало, що Британський авіаперевізник British Airways призупинив бронювання на своєму сайті прямих рейсів з Лондона в Пекін і Шанхай до березня.

Також повідомлялося, що Україна скасувала пряме сполучення з Китаєм у зв'язку зі спалахом коронавіруса. З 3 лютого буде закрито пряме авіасполучення з Китаєм.

Нагадаємо, в грудні було зафіксовано спалах нового коронавіруса пневмонії. Станом на 29 січня зафіксовано понад 6 тисяч випадків захворювання. Щонайменше 132 людини загинули.

МОЗ почне обдзвонювати пасажирів, що прибули з Китаю На найбільшому ринку України посилять контроль через коронавірус
Новини України вирусКитайLufthansa
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся