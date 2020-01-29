Lufthansa призупинила польоти в Китай

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Німецький авіаперевізник скасував бронювання на рейси в Китай до кінця лютого

Німецька авіакомпанія Lufthansa тимчасово призупиняє польоти в Китай у зв'язку з спалахом нового коронавіруса. Про це повідомляє Reuters.

Наголошується, що Lufthansa призупинила польоти дочірніх компаній Swiss Austrian Airlines в Китай і з Китаю до 9 лютого. Також авіакомпанія припиняє приймати замовлення на рейси в материкову частину Китаю до кінця лютого. При цьому рейси в Гонконг не будуть відмінятися.

Авіакомпанії Lufthansa, Swiss та Austrian Airlines здійснять останні рейси в Китай для того, щоб забрати своїх пасажирів.

Раніше РБК-Україна писало, що Британський авіаперевізник British Airways призупинив бронювання на своєму сайті прямих рейсів з Лондона в Пекін і Шанхай до березня.

Також повідомлялося, що Україна скасувала пряме сполучення з Китаєм у зв'язку зі спалахом коронавіруса. З 3 лютого буде закрито пряме авіасполучення з Китаєм.

Нагадаємо, в грудні було зафіксовано спалах нового коронавіруса пневмонії. Станом на 29 січня зафіксовано понад 6 тисяч випадків захворювання. Щонайменше 132 людини загинули.