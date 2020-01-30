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Air Canada і Air France призупиняють польоти в Китай

Новини » В світі     30.01.2020 - 03:23
Air Canada і Air France призупиняють польоти в Китай
Ілюстративне фото (aircanada.com)

Станом на 29 січня зафіксовано понад 6 тисяч випадків захворювання, 162 людини загинули

Канадська авіакомпанія Air Canada призупиняє польоти в Пекін і Шанхай з 30 січня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу компанії.

Зазначається, що після рекомендації канадського уряду уникати необов'язкових поїздок на материкову частину Китаю авіакомпанія тимчасово призупиняє всі прямі польоти в Пекін і Шанхай з 30 січня 2020 року до 29 лютого 2020 року.

Як повідомляє телеканал BFMTV, авіакомпанія Air France також оголосила про призупинення польотів в Ухань

Водночас, компанія продовжить обслуговувати Шанхай і Пекін, але в обмеженому режимі. Вона прийняла це рішення "через зниження попиту на ці напрямки" починаючи з 31 січня 2020 року.

Нагадаємо, раніше авіакомпанії British Ariways і Luthnansa оголосили про призупинення польотів на материковий Китай. Finnair і Améamerican Airlines скоротили кількість рейсів за цим напрямом, також з причини зниження попитом.

Також повідомлялося, що Україна скасувала пряме сполучення з Китаєм у зв'язку зі спалахом коронавірусу. З 3 лютого буде закрито пряме авіасполучення з Китаєм.

Нагадаємо, в грудні було зафіксовано спалах нового коронавірусу пневмонії. Станом на 29 січня зафіксовано понад 6 тисяч випадків захворювання. Щонайменше 162 людини загинули.

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