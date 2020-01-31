Польская авиакомпания LOT прекращает сообщение с Китаем из-за коронавируса

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Польские самолеты не будут летать в Китай до 9 февраля

Польские авиалинии LOT прекращают до 9 февраля сообщение с Китаем из-за эпидемии коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Польское Радио".

Отмечается, что рейс из Варшавы в Пекин, запланированный на 22:40 31 января станет последним в этом направлении. Назад самолет не будет совершать рейсовый полит - он привезет оттуда сотрудников перевозчика, которые находятся в Китае, пассажиров из Польши и других стран ЕС, желающих вернуться домой.

"Распоряжение польских авиалиний LOT о временном прекращении рейсов в Пекин продиктовано заботой за то, чтобы гарантировать полную безопасность пассажирам и членам экипажа LOT", - сказал представитель компании LOT Михал Черницкий.

Ранее РБК-Украина писало, что рейсы в Китай временно прекратили другие авиакомпании, среди которых British Airways, Lufthansa, Finnair, KLM и Air France.

В целом, около 20 авиакомпаний приостановили полеты в Китай. Большинство авиакомпаний приостановили полеты на несколько недель.

Также сообщалось, что компания "Международные авиалинии Украины" из-за коронавируса в Китае продолжит выполнять рейсы в эту страну, но только в одну сторону.

Отметим, китайский коронавирус распространился уже в 21 стране, в результате чего 9820 человек заболели и 213 погибли.