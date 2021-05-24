ЄС планує припинити авіасполучення з Білоруссю, - журналіст

Європейський союз планує припинити авіасполучення з Білоруссю після інциденту з літаком авіакомпанії Ryanair . Про це йдеться в проекті висновку сьогоднішнього засідання Ради Європи.

Про це розповив брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк на сторінці у Twitter .

Офіційного рішення Ради Європи ще не було. Питання відповіді Білорусі на інцидент з Ryanair лідери ЄС обговорять сьогодні ввечері.

Як розповів журналіст, Рада Європи планує закликати європейські авіакомпанії не літати в повітряному просторі Білорусі, а також заборонити білоруським літакам пролітати над ЄС та сідати в європейських аеропортах.

Нагадаємо, вчора білоруський режим примусово посадив літак Ryanair, який летів з Греції в Литву. Літак посадили нібито через бомбу на борту, про яку стало відомо саме від білоруських диспетчерів. Після посадки літака білоруські силовики затримали опозиціонера Романа Протасевича, який перебував на борту.

Як писало РБК-Україна, після цього Литва закрила своє небо для всіх рейсів, що пролітають над Білоруссю.

Заборонити польоти над Білоруссю вирішила і Британія. Британським аеропортам також заборонили приймати білоруські літаки.

Крім того, питання припинення авіасполучення з Білоруссю завтра буде розглядати український Кабмін.