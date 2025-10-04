ua en ru
Польская модификация ЗРК С-125 помогает сбивать баллистику в Украине, - СМИ

Украина, Суббота 04 октября 2025 00:08
Польская модификация ЗРК С-125 помогает сбивать баллистику в Украине, - СМИ Фото: ЗРК NEWA-SC (Defence 24)
Автор: Марина Балабан

В украинских Telegram-каналах появилось фото неназванного зенитно-ракетного комплекса, на счету которого более сотни сбитых крылатых и баллистических ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defence 24.

СМИ пишут, что отметки на корпусе якобы нанесены на командный пункт ЗРК Patriot. Однако польский профильный портал Defence 24 пришел к выводу, что это кабина радара SNR-125 польской модернизированной системы С-125 NEWA-SC.

Издание обращает внимание, что среди многочисленных сбитых крылатых ракет (например, "Искандер-К", "Калибр" или Х-101) есть несколько отметок, которые представляют баллистические ракеты (предположительно, "Точка-У", "Искандер-М" или "Кинжал").

"Анализ опубликованных фотографий показывает, что изображения ракет были нанесены на кабину оператора радара SNR-125, установленного на шасси МАЗ-543 - бывшей пусковой установки баллистических ракет "Эльбрус"/SCUD, выведенной с вооружения польской армии в 1989 году", - отмечает издание.

Что известно о NEWA-SC

В публикации говорится, что NEWA, оснащенная ракетами 5В27У, может поражать цели на дальности до 25 км и высоте до 18 км.

Система была разработана в конце 1950-х годов в СССР для поражения вражеских самолетов на малых высотах.

Версия SC (расшифровывается как самоходная цифровая) является польской модификацией советской разработки. Масштабная модернизация систем С-125 NEWA, используемых в Польше, началась во второй половине 1990-х годов.

Модернизация имела целью, среди прочего, увеличение огневой мощи, улучшение мобильности, изменение боевых режимов использования и эксплуатации, упрощение обучения. Ключевым элементом была замена аналоговых компонентов на цифровые, что также привело к повышению устойчивости к помехам.

Defence 24 пишет, что по крайней мере один комплект NEWA-SC был передан в Украину, о чем свидетельствуют публикации в социальных сетях.

По данным источников издания, фотография была сделана в 2023 году.

Какие ЗРК есть в Украине

Как писало РБК-Украина, ранее Воздушные силы ВСУ показали работу британского зенитного ракетного комплекса Raven против российских целей на юге Украины.

ЗРК оснащен ракетами AIM-132 ASRAAM, он предназначен для поражения дронов всех типов, крылатых ракет, а в идеале - и самолетов и вертолетов.

Экипаж боевой машины состоит из трех человек: командир, водитель и оператор-наводчик. Он взаимозаменяем, то есть члены экипажа при необходимости могут меняться ролями.

Также в сети "засветили" румынский ЗРК на вооружении Украины. Это CA-95 - копия советского ЗРК типа "Стрела-1".

ЗРК CA-95 оснащен четырьмя пусковыми установками для ракет класса "поверхность-воздух". Комплекс может работать по целям на высоте от 50 до 3500 метров и на расстоянии от 800 до 4200 метров.

