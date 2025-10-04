Польська модифікація ЗРК С-125 допомогає збивати балістику в Україні, - ЗМІ

В українських Telegram-каналах з'явилося фото неназваного зенітно-ракетного комплексу, на рахунку якого понад сотня збитих крилатих і балістичних ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defence 24.

ЗМІ пишуть, що позначки на корпусі нібито нанесено на командний пункт ЗРК Patriot. Проте польський профільний портал Defence 24 дійшов висновку, що це кабіна радара SNR-125 польської модернізованої системи С-125 NEWA-SC.

Видання звертає увагу, що серед численних збитих крилатих ракет (наприклад, "Іскандер-К", "Калібр" або Х-101) є кілька позначок, які представляють балістичні ракети (імовірно, "Точка-У", "Іскандер-М" або "Кинжал").

"Аналіз опублікованих фотографій показує, що зображення ракет були нанесені на кабіну оператора радара SNR-125, встановленого на шасі МАЗ-543 — колишньої пускової установки балістичних ракет "Ельбрус"/SCUD, виведеної з озброєння польської армії в 1989 році", - зазначає видання.

Що відомо про NEWA-SC

У публікації йдеться, що NEWA, оснащена ракетами 5В27У, може вражати цілі на дальності до 25 км та висоті до 18 км.

Система була розроблена наприкінці 1950-х років у СРСР для ураження ворожих літаків на малих висотах.

Версія SC (розшифровується як самохідна цифрова) є польською модифікацією радянської розробки. Масштабна модернізація систем С-125 NEWA, що використовуються в Польщі, розпочалася у другій половині 1990-х років.

Модернізація мала на меті, серед іншого, збільшення вогневої потужності, покращення мобільності, зміну бойових режимів використання та експлуатації, спрощення навчання. Ключовим елементом була заміна аналогових компонентів на цифрові, що також призвело до підвищення стійкості до перешкод.

Defence 24 пише, що принаймні один комплект NEWA-SC було передано до України, про що свідчать публікації в соціальних мережах.

За даними джерел видання, фотографію було зроблено у 2023 році.