Воздушные силы показали удачную работу ЗРК Raven во время боев на юге Украины

Как рассказали воздушники, зенитные ракетные комплексы Raven от Великобритании "работают" на разных направлениях. На видео рассказывается, какие типы воздушных целей на счету украинских зенитчиков и насколько эффективен британский комплекс.

Стоит заметить, что ЗРК оснащен ракетами AIM-132 ASRAAM, он предназначен для поражения дронов всех типов, крылатых ракет, а в идеале - и самолетов и вертолетов.

Экипаж боевой машины состоит из трех человек: командир, водитель и оператор-наводчик. Он взаимозаменяем, то есть члены экипажа при необходимости могут меняться ролями.