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В сети "засветили" румынский ЗРК на вооружении Украины, - Defense Express

Украина, Суббота 08 марта 2025 18:34
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В сети "засветили" румынский ЗРК на вооружении Украины, - Defense Express Фото: румынский ЗРК CA-95 на вооружении Украины (t.me/TyskNIP)
Автор: Дмитрий Левицкий

Украина имеет на своем вооружении румынский зенитный ракетный комплекс CA-95. Это копия советского ЗРК типа "Стрела-1".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на портал Defense Express.

Как отмечает портал, в сети появились фотографии украинских военных с ЗРК CA-95 в оригинальном румынском камуфляже. Румынская армия имеет всего 48 таких комплексов на своем вооружении. Сколько такой машин получила Украина - неизвестно.

Это первый фотофакт использования румынских ЗРК CA-95 в Украине. Об их получении не сообщалось ранее.

ЗРК CA-95 оснащен четырьмя пусковыми установками для ракет класса "поверхность-воздух". Комплекс может работать по целям на высоте от 50 до 3500 метров и на расстоянии от 800 до 4200 метров.


Фото: румынский ЗРК CA-95 на вооружении Украины (t.me/TyskNIP)

Напомним, ранее украинские военные впервые показали самоходный противотанковый комплекс "Штурм-С" на базе МТ-ЛБ. Этот ПТРК был модернизирован в Украине.

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