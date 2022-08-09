Коли в Україні запустять виробництво "Байрактарів": посол назвав терміни
Завод з виробництва ударних безпілотників "Байрактар" може бути запущений в Україні вже в кінці 2023 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву посла України в Туреччині Василя Боднара в ефірі телемарафону.
"Саме будівництво (заводу - ред.) може зайняти кілька місяців, а запуск заводу може бути в 2023 році, можливо, в кінці", - заявив посол.
Він також додав, що незважаючи на процес ратифікації угоди щодо заводу у Верховній раді, Baykar Makina вже починає підготовчі роботи для того, щоб почати будівництво.
"Звичайно, є деякі нюанси пов'язані із завезенням певного обладнання, але це технічні деталі. Я сподіваюся, що в найближчі місяці ми побачимо певний прогрес у цьому питанні", - зазначив Боднар.
Нагадаємо, раніше Боднар в інтерв'ю РБК-Україна заявив, що уряд затвердив двосторонню угоду щодо будівництва заводу "Байрактарів" в Україні та направив її до парламенту на ратифікацію.
Також він зазначав, що Baykar Makina вже придбала земельну ділянку в Україні, розробила проект самого заводу і готова реалізувати його до кінця.
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