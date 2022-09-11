Як виглядатиме завод "Байрактарів" в Україні: макети майбутнього центру

Турецька військова компанія Baykar з вірою в наших воїнів продовжує працювати над реалізацією проекту зі створення центру з виробництва та розробки дронів в Україні.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Defense Express .

За словами генерального директора Baykar Халука Байрактара, загальна площа центру в Україні становитиме більше 30 тисяч квадратних метрів, а кількість українських фахівців інженерів та техніків має скласти понад 300 осіб.

В центрі проводитиметься не тільки розробка, але й виробництво безпілотників. Водночас йдеться про Bayraktar TB2, важкі Akıncı, Kızılelma та іншу продукцію компанії.

Також відомо, що під час будівництва дронів Akıncı та Kızılelma використовуватимуть українські двигуни. Наприклад, під час придбання Akıncı, замовник робитиме вибір між МС-500 та АІ-450. Kızılelma, зі свого боку, обладнаний саме АІ-25.

Фото: як виглядатиме завод "Байрактарів" в Україні (hdefence-ua.com)