Польская армия получила на вооружение "Байрактары"
Польша приступила к оснащению своей армии беспилотниками Bayraktar TB2. Сегодня страна приняла на вооружение шесть первых экземпляров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на WPTech.
Первые БПЛА прибыли на базу беспилотных летательных аппаратов в Мирославце. Всего по контракту с турецкой компанией Польша должна получить четыре комплекса, в состав которых входят 24 беспилотника. Кроме непосредственно дронов комплексы комплектуются мобильными станциями управления, радарами, симуляторами и запасными частями.
По словам министра обороны страны Мариуша Блащака, беспилотники были заказаны еще до войны в Украине. Тогда многие говорили, что это оружие, которое Польше не принесет пользы. Война в Украине показала обратное.
Ранее мы писали, что турецкая оборонная компания Baykar планирует завершить строительство своего производственного завода в Украине в течение двух лет.
Напомним, РБК-Украина писала о том, что завод хотят построить уже в конце 2023 года. К тому же в компании показали макеты будущего центра по производству и разработке дронов в Украине.
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