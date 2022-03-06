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Війна в Україні матиме серйозні наслідки для світової економіки, - МВФ

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Вашингтон, Неділя 06 березня 2022 04:14
Війна в Україні матиме серйозні наслідки для світової економіки, - МВФ Фото: Міжнародний Валютний Фонд (Ukranews)
Автор: RBC.UA

Подальша ескалація конфлікту матиме серйозні наслідки для світової економіки. У МВФ заявили, що наслідки санкцій будуть також поширюватися і на інші країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.


"Триваюча війна і пов'язані з нею санкції також матимуть серйозний вплив на світову економіку", - заявили в МВФ.

Ціни на енергоносії та пшеницю різко зросли, додавши до наслідків інфляції від пандемії глобальні збої в ланцюжку поставок.

Грошові влади в усьому світі повинні будуть уважно стежити за зростанням цін у своїх країнах, додав він, і необхідно проводити політику захисту економічно вразливих домогосподарств.

"У разі ескалації конфлікту економічний збиток буде ще більш руйнівним", - додали в МВФ.

Міжнародний валютний фонд заявив в суботу, що вже наступного тижня винесе на розгляд Виконавчої Ради прохання України Про виділення 1,4 мільярда доларів в якості надзвичайного фінансування.

Нагадаємо, що ЄС виділили перший транш гуманітарної допомоги біженець.

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