Війна в Україні матиме серйозні наслідки для світової економіки, - МВФ

Подальша ескалація конфлікту матиме серйозні наслідки для світової економіки. У МВФ заявили, що наслідки санкцій будуть також поширюватися і на інші країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .



"Триваюча війна і пов'язані з нею санкції також матимуть серйозний вплив на світову економіку", - заявили в МВФ.

Ціни на енергоносії та пшеницю різко зросли, додавши до наслідків інфляції від пандемії глобальні збої в ланцюжку поставок.

Грошові влади в усьому світі повинні будуть уважно стежити за зростанням цін у своїх країнах, додав він, і необхідно проводити політику захисту економічно вразливих домогосподарств.

"У разі ескалації конфлікту економічний збиток буде ще більш руйнівним", - додали в МВФ.

Міжнародний валютний фонд заявив в суботу, що вже наступного тижня винесе на розгляд Виконавчої Ради прохання України Про виділення 1,4 мільярда доларів в якості надзвичайного фінансування.