В Україну з початку війни повернулося понад 140 тисяч громадян

В Україну за 10 днів війни повернулося понад 143 тисячі громадян. Водночас країни покинули понад 900 тисяч осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державну прикордонну службу.

"Тільки західну ділянку державного кордону України перетнуло понад 1 млн 50 тисяч осіб від початку російської агресії. Із них на виїзд з країни попрямувало понад 900 тисяч осіб - майже 764 тисячі громадян України та близько 137 тисяч іноземців", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що 80% осіб, які повернулися - це чоловіки.

Крім того, з початку війни прикордонники пропустили близько 2450 автомобілів з гуманітарною допомогою, яку надіслано з-за кордону.