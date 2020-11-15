У Польщі заявили про інформаційні атаки Росії

Фото: прапор Польщі (pixabay.com/kaboompics)

Росія проводить інформаційні кампанії, спрямовані проти Польщі. Москва використовує для цього безліч багатомовних каналів зв'язку.

Про це заявив у інтерв'ю порталу cyberdefence24.pl Станіслав Жарин, прес-секретар міністра-координатора спецслужб Польщі.

За твердженням прес-секретаря, дії Москви представляють найбільшу загрозу для Варшави.

За його словами, Росія маніпулює іміджем Польщі з тим, щоб виставити її країною, яка постійно створює проблеми в Європі.

Він зазначив, що дезінформація - це частина "широкого спектра заходів", які Росія використовує проти Польщі. Прес-секретар заявив, що йдеться про розвідувальну діяльність Москви, її дії у фінансовій та енергетичній сферах, а також військові провокації та агресивну дипломатію.

"Окрема тема - це хакерські атаки", - додав він.

Він додав, що російська сторона використовує різні агресивні методи, щоб зміцнити власні інтереси в Центральній і Східній Європі та зберегти енергетичне та політичне панування.

Нагадаємо, Сенат Польщі ухвалив закон про заборону пропаганди комунізму та інших тоталітарних режимів, згідно з яким відповідні пам'ятники мають бути демонтовані протягом року.

Пізніше Нижня палата парламенту Польщі прийняла резолюцію, в якій звинувачує Росію в "маніпулюванні історією". У документі стверджується, що Радянський Союз і нацистська Німеччина однаково відповідальні за початок Другої світової війни.

Також РБК-Україна писало, що Міністерство закордонних справ Польщі звинуватило російського президента Володимира Путіна в спотворенні історії Другої світової війни. Путін звинуватив Польщу в "участі у поділі Чехословаччини" і зазначив, що радянські війська увійшли в Польщу після того, як "польський уряд втратив контроль над збройними силами і над ситуацією в країні".